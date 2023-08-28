Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаеву доложили о нейтрализации террористической группы в Казахстане

Токаеву доложили о нейтрализации террористов в Казахстане Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева. Он доложил главе государства о нейтрализации ячейки радикалов, готовивших теракты в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 28 августа, руководитель КНБ проинформировал президента об основных итогах работы ведомства с начала III квартала 2023 года и исполнении поручений главы государства, а также о планах на предстоящий период.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждены три экстремиста", – говорится в сообщении.

Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер по противодействию терроризму штаб Антитеррористического центра КНБ организовал 103 учения. Он также представил отчет о работе по оздоровлению криминогенной ситуации.


"Пресечена деятельность пяти общественно опасных преступных групп. Ликвидировано два канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, три гранаты и 3339 боеприпасов. В рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность семи лабораторий, восьми международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров. В сфере охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией задержаны 4257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 млрд тенге. Также пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков. В ходе обеспечения информационной безопасности отражено более 36 млн кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны", – доложил руководитель КНБ главе государства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по направлениям деятельности органов нацбезопасности.

Ранее в КНБ отчитались о нарушениях, выявленных на границе с Кыргызстаном.

Читайте также

Итоги дня: учебная разгрузка, фруктовое безумие, подорожание угля

На жалобы кыргызстанцев, приехавших в Алматы на ЧМ, отреагировали в Казахстанской федерации армрестлинга

В МИД РК прокомментировали избиение казахстанца в Болгарии

Никита Дробны
КНБ Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления