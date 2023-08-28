Токаеву доложили о нейтрализации террористической группы в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева. Он доложил главе государства о нейтрализации ячейки радикалов, готовивших теракты в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 28 августа, руководитель КНБ проинформировал президента об основных итогах работы ведомства с начала III квартала 2023 года и исполнении поручений главы государства, а также о планах на предстоящий период.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждены три экстремиста", – говорится в сообщении.

Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер по противодействию терроризму штаб Антитеррористического центра КНБ организовал 103 учения. Он также представил отчет о работе по оздоровлению криминогенной ситуации.





"Пресечена деятельность пяти общественно опасных преступных групп. Ликвидировано два канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, три гранаты и 3339 боеприпасов. В рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность семи лабораторий, восьми международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров. В сфере охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией задержаны 4257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 млрд тенге. Также пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков. В ходе обеспечения информационной безопасности отражено более 36 млн кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны", – доложил руководитель КНБ главе государства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по направлениям деятельности органов нацбезопасности.

Ранее в КНБ отчитались о нарушениях, выявленных на границе с Кыргызстаном.