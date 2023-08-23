В Каспийском море зафиксировали землетрясение

Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 23 августа зафиксировала землетрясение в акватории Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки зафиксированы в 03:24 алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 2213 км на запад от Алматы в акватории Каспийского моря.

Энергетический класс землетрясения: 12.3.

Магнитуда: MPV 5.9.

Глубина: 5 км.

Сведения об ощутимости не было.

19 августа землетрясение магнитудой 4.7 зафиксировали на территории Казахстана.