В Каспийском море зафиксировали землетрясение
Фото: gov.kz
Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 23 августа зафиксировала землетрясение в акватории Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки зафиксированы в 03:24 алматинского времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 2213 км на запад от Алматы в акватории Каспийского моря.
- Энергетический класс землетрясения: 12.3.
- Магнитуда: MPV 5.9.
- Глубина: 5 км.
Сведения об ощутимости не было.
19 августа землетрясение магнитудой 4.7 зафиксировали на территории Казахстана.
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