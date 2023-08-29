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Почему самая сексуальная боксерша Казахстана расплакалась, вернувшись на Родину

Почему самая сексуальная боксерша Казахстана расплакалась, вернувшись на Родину Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская профессиональная спортсменка-боксер в легком весе Ангелина Лукас после защиты титула чемпионки мира по версии UBO вернулась на Родину. Бой с представительницей Танзании Стумаи Муки прошел в минувшие выходные с Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом с аэропорта 26-летняя спортсменка поделилась на своей странице в Instagram 29 августа 2023 года.

"Как же хорошо оказаться на родной земле Казахстана, видеть добрые лица людей, которые пришли поддержать и встретить. Когда я увидела столько народу, я была в шоке. У меня были слезы на глазах", – написала Ангелина Лукас.

Боксерша отметила, что главная оценка ее победы – это народ, который пришел встретить ее.

"Я счастлива, что я могу мотивировать людей, особенно молодых спортсменов, подростков, которые получают мотивацию здорового образа жизни. Я счастлива являться примером для Вас. Здоровый образ жизни – это здоровая нация!"Ангелина Лукас

Казахстанка поблагодарила всех, кто переживал за нее перед боем, во время боя и после боя.

"И спасибо, что приехали встретить меня и поздравить с победой! Я Вас люблю, мой народ!"Ангелина Лукас

Отметим, что казахстанские болельщики считают Ангелину Лукас самой красивой и сексуальной боксершей страны.

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Громкое заявление Ангелины Лукас: Казахи – лучшие в мире бокса

26 августа 2023 года в Стамбуле самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас выиграла бой с представительницей Танзании Стумаи Муки единогласным решением судей, причем во втором раунде африканка побывала в нокдауне. Таким образом, казахстанка успешно защитила титул чемпионки мира по версии UBO. Это пятая победа Лукас на профи-ринге.

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