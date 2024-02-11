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Самая сексуальная боксерша Казахстана готовится к бою в феврале

Самая сексуальная боксерша Казахстана готовится к бою в феврале Фото: instagram.com/p/C2yJjBVN2ej/
Известная казахстанская боксерша, чемпионка мира Ангелина Лукас заявила в соцсетях, что впереди у нее важный бой, и к его подготовке она приступила после небольшого отдыха, сообщает Zakon.kz

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"Восстановилась! Отпраздновали день рождения братишки и мою победу! Продолжаем подготовку к важному бою в феврале", - написала Лукас на своей странице в Instagram.

Ранее Ангелина уже писала, что готовится к следующему поединку.  "Скоро сообщу новости о следующем поединке, настрой отличный! Хочу приносить много побед своей стране. И цель стать абсолютной чемпионкой мира!  Настрой отличный. Чувствую себя хорошо. Впереди тяжёлые тренированные сборы!"

Она также отметила, что увы ей не удалось попасть на Олимпиаду и стать Олимпийской чемпионкой. "Но в любителях у меня больше 200 поединков, при этом я выиграла от Олимпийской чемпионки до чемпионов мира и призеров олимпиады.. вот так бывает. Но после всего произошедшего я пообещала себе стать абсолютной чемпионкой мира в профессионалах. И сейчас я иду к этому, впереди тяжёлый путь! Но я готова к тяжёлой работе".


1 февраля казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира по версии WIBA, одержав досрочную победу в поединке с пакистанкой Ромой Юсаф в Баку. Этим титулом владели легенды бокса – дочь Мухаммеда Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина. Это шестая победа спортсменки на профессиональном ринге. В активе Ангелины Лукас уже есть чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO.

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