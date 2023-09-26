Глава Минздрава прокомментировала скандал с французской фирмой

Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала юридический спор с французской фирмой Conseil Santé, которой госорган якобы не заплатил за работу, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве глава Минздрава отметила, что компания действительно оказывала консалтинговые услуги министерству.

"На сегодняшний день у нас такого скандала нет. Представленные работы этой компании нуждаются в доработке. Вы знаете, что когда заказывается услуга, делаются техзадания, ставятся определенные задачи поставщику услуг. Минздрав не удовлетворен работой, сделанной этой компанией. Нужно, чтобы компания доработала. Мы нацелены решить этот вопрос на мировом уровне. Думаю, что придем к консенсусу, и доработанный документ рассмотрит министерство". Ажар Гиният

Ажар Гиният добавила, что компании выдавали предоплату.

"Сейчас по акту выполненных работ, когда его подпишут и две стороны договорятся, что работа сделана, будет оплачена и оставшаяся сумма. Сейчас я не могу назвать сумму, но мы официально через пресс-службу предоставим информацию". Ажар Гиният

Некоторые СМИ сообщали, что французская компания Conseil Santé угрожает судом Минздраву Казахстана из-за недополученных за свои услуги денег. Компания, как отмечают журналисты, занималась развитием медицинской инфраструктуры и улучшением базового уровня медицинской помощи.

Ранее Ажар Гиният ответила на вопрос о том, будет ли в Казахстане новый карантин по коронавирусу.