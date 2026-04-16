ТЭЦ-3 в Семее закроет дефицит энергии: началась стройка на 190 гектарах

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов прибыл с рабочей поездкой в область Абай, сообщает Zakon.kz.

В ходе поездки совместно с акимом области Бериком Уали он посетил строительную площадку третьей теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3), расположенную в поселке Степной на левобережье города Семей.

В рамках проекта строительства новой ТЭЦ в октябре 2025 года был подписан контракт между Министерством энергетики Республики Казахстан и дочерней организацией АО "Самрук-Энерго" – ТОО "Семей Энерго". В настоящее время разработано предварительное технико-экономическое обоснование проекта, а в январе текущего года заключен EPC-контракт на подготовку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Согласно проекту, установленная электрическая мощность ТЭЦ-3 составит 405 МВт, а тепловая мощность – 1000 Гкал/час. В качестве основного топлива будет использоваться уголь месторождения "Каражыра". В состав станции войдут четыре паровых котла производительностью по 650 тонн в час каждый и три турбогенератора мощностью по 135 МВт. Общая площадь объекта составит около 190 гектаров.

Этот проект имеет огромное значение для нашей области. Новая теплоэлектроцентраль позволит снизить дефицит энергии в Семее и обеспечит жителей стабильным теплоснабжением и электроэнергией. Берик Уали

Строительные работы начались в апреле текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2029 года.

Ознакомившись с проектом, Нурлан Жакупов встретился с руководством "Самрук-Энерго", ТОО "Семей Энерго" и подрядчиками на площадке и подчеркнул стратегическую важность объекта.

Новая ТЭЦ окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в регионе. В проекте предусмотрено применение технологий "чистого угля" и современных систем газоочистки, что позволит значительно сократить выбросы по сравнению с действующими угольными источниками энергии в городе. Запуск ТЭЦ запланирован на 2029 год и должен быть обеспечен без срывов. Необходимо принять все возможные меры для ускорения работ. Нурлан Жакупов

Отметим, что в настоящее время на левом берегу Семея функционируют 2 источника теплоснабжения, а на правом – 18.