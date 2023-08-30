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Глава ФНБ посетил ключевые объекты фонда на юге страны

Глава ФНБ посетил ключевые объекты фонда на юге страны Фото: Самрук-Казына
Председатель правления "Самрук-Қазына" продолжает свою рабочую поездку по южным регионам.
Сегодня в Шымкенте Нурлан Жакупов и аким города Мурат Айтенов посетили ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс". На совещании в ПКОП были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и реконструкции завода, а также его энергобезопасность.

Недавняя авария на МАЭК снова вывела эту тему на первый план. И сейчас решается вопрос о строительстве своей подстанции на предприятии. Нурлан Жакупов также поставил задачу устранить непродуктивных посредников в поставке основных ресурсов для завода.
"Это касается не только нефти, но и газа, присадок и иных расходных материалов", – подчеркнул глава АО "Самрук-Қазына".

Глава ФНБ посетил ключевые объекты фонда на юге страны

Фото: Самрук-Казына

В свою очередь руководство ТОО "ПКОП" доложило о ситуации с выходом из строя пластинчатого теплообменника LANPEC, приведшего к прекращению производства автобензина марки АИ-95. На основе рекомендаций производителя было принято решение о незамедлительной замене устройства.

"Прошу не допускать впредь таких срывов в производстве. Особенно в период посевных, уборочных работ. Теплообменнику было более десяти лет. Эту ситуацию можно было предвидеть. Нынешнее решение промежуточное. Однако полностью вопрос снимется только с момента установки новых теплообменника и катализатора", – сказал Жакупов.

Глава ФНБ посетил ключевые объекты фонда на юге страны

Фото: Самрук-Казына

Вопрос с бесперебойным обеспечением рынка ГСМ был отдельно обсужден и с акимом города Муратом Айтеновым. Стороны также отметили плодотворное сотрудничество в сфере социальной политики. За последние шесть лет в Шымкенте по линии Фонда "Samruk-Kazyna Trust" одобрена реализация 24 благотворительных проекта на общую сумму 1,6 млрд тенге.


В Туркестанской области Нурлан Жакупов посетил компрессорную станцию газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент". На ней сотрудники АО "Qazaqgaz" рапортовали о 100-процентной готовности к отопительному сезону.

Глава ФНБ посетил ключевые объекты фонда на юге страны

Фото: Самрук-Казына

В своем Twitter глава Фонда "Самрук-Қазына" написал:

"Узнал о готовности к осенне-зимнему периоду. Сказали – готовы на 100%! От этой станции зависит весь южный регион. Пять лет назад она расширила пропускную способность ББШ на 5 млрд м3/год, решив вопрос энергодефицита".

Глава ФНБ посетил ключевые объекты фонда на юге страны

Фото: Самрук-Казына

Отметим, что КС "Туркестан" является важной частью магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и расположена на его 1230-м километре в непосредственной близости к городу. Станцию ввели в эксплуатацию в 2018 году. Это позволило увеличить пропускную способность газопровода с 10 до 15 млрд м3/год.

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Редакция Zakon.kz
Самрук-Казына Шымкент
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