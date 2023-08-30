Премьер-министр Японии показательно съел рыбу, выловленную после сброса очищенной воды с АЭС

Фумио Кисида и несколько министров при собравшейся публике съели рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима, где недавно начался сброс очищенной воды с АЭС в океан, сообщает Zakon.kz.

Своим поступком в японском правительстве хотят показать безопасность продуктов, импорт которых запретил Китай. Видео растиражировали присутствующие на мероприятии зрители.













По данным журналистов, на этой неделе правительство Японии объявит о мерах поддержки рыбной отрасли. Япония недавно начала сброс в океан очищенной радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов атомной станции "Фукусима-1". Власти Японии заявляют, что приняты все меры безопасности, вода полностью очищена от всех тяжелых элементов, кроме трития, от которого невозможно избавиться. Поэтому его планируют разбавлять до минимальных показателей.

Этот план одобрило МАГАТЭ, но против выступали как сами японцы, так и ряд других стран. Японию обвиняют в занижении уровня радиации в утилизируемой воде.

Стал известен уровень радиации в океане после сброса воды с Фукусимы. Уровень радиации в пробах воды, взятых у берегов Южной Кореи после первого сброса радиоактивных стоков с "Фукусимы", оказался ниже установленного Всемирной организацией здравоохранения допустимого предела для питьевой воды.