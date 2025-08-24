#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

АЭС "Фукусима-1" сбросила в океан 102 тыс. тонн очищенной воды

АЭС, Япония, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 10:43 Фото: flickr/NRCgov
Администрация аварийной АЭС "Фукусима-1" в общей сложности слила в океан за два года уже почти 102 тыс. тонн технической воды, очищенной от радиоактивных веществ, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на владельца станции, энергетическую корпорацию Tokyo Electric Power.

"Сброс воды начался 24 августа 2023 года, он проходит под контролем японских властей, а также Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с участием инспекторов из многих стран", – говорится в публикации.

В то же время на территории станции по-прежнему более чем в 1 тыс. стальных баков находится 1,28 млн тонн технической воды. Примерно 70% из нее сохраняет достаточно высокую концентрацию радиоактивных веществ и требует дополнительной очистки.

"Если этот процесс затянется, то воду, возможно, не удастся целиком очистить и слить в океан к 2051 году, когда предполагается завершить полный демонтаж АЭС "Фукусима-1"", – пишет издание.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на этой станции, что привело к расплавлению ядерного топлива, взрывам, разрушению корпусов трех реакторов и выбросу большого количества радиоактивных веществ.

К настоящему времени территория АЭС и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши уже с высокой концентрацией радиоактивных веществ. Ее очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.

Японский ядерный реактор "Фукусима" запустили 29 октября 2024 года впервые после катастрофы и модернизации системы безопасности. В ноябре 2024 года специалисты смогли извлечь фрагменты расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС.

Ранее эксперты выяснили, как сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" повлияет на океан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
Мир
12:08, Сегодня
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
Новые модифицированные зенитные ракеты испытали в КНДР
Мир
11:13, Сегодня
Новые модифицированные зенитные ракеты испытали в КНДР
В торговом центре Токио мужчина распылил газ: пострадали 18 человек
Мир
09:41, Сегодня
В торговом центре Токио мужчина распылил газ: пострадали 18 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: