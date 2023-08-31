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Законодательство РК

В Казахстане увеличился грузооборот морских портов

порт в Актау Фото: gov.kz
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК заявило о том, что за январь-август 2023 года объем грузов, направляемых через морские порты Актау и Курык, вырос на 12%, сообщает Zakon.kz.

При этом, объемов грузов, перевезенных по Транскаспийскому транспортному маршруту, увеличился на 80%. Наибольший рост – на 53% – отмечается по перевалке нефти. Рост паромных перевозок – 12%.

"Стоит отметить, что в сентябре текущего года планируется отправка первой партии зерна с нового зернового терминала в порту Курык, построенного казахстанской компании Semurg Invest при участии Abu Dhabi Ports Group". Пресс-служба МИИР РК

Ранее сообщалось, что Актаускому морскому порту вернут статус международного.

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Елена Беляева
МИИР РК Актау Мангистауская область
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