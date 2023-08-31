В Казахстане увеличился грузооборот морских портов

Фото: gov.kz

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК заявило о том, что за январь-август 2023 года объем грузов, направляемых через морские порты Актау и Курык, вырос на 12%, сообщает Zakon.kz.

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