В Казахстане увеличился грузооборот морских портов
Фото: gov.kz
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК заявило о том, что за январь-август 2023 года объем грузов, направляемых через морские порты Актау и Курык, вырос на 12%, сообщает Zakon.kz.
При этом, объемов грузов, перевезенных по
Транскаспийскому транспортному маршруту, увеличился на 80%. Наибольший рост – на
53% – отмечается по перевалке нефти. Рост паромных перевозок – 12%.
"Стоит отметить, что в сентябре текущего года планируется отправка первой партии зерна с нового зернового терминала в порту Курык, построенного казахстанской компании Semurg Invest при участии Abu Dhabi Ports Group". Пресс-служба МИИР РК
Ранее сообщалось, что Актаускому морскому порту вернут статус международного.
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