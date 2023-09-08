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Сильные дожди, гроза и жара до +32: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Сильные дожди, гроза и жара до +32: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток в Астане и Алматы ожидаются сильные дожди, гроза и град, а в Шымкенте – жара до +32°С.

В Астане:

  • 9 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С;
  • 10 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +17+19°С;
  • 11 сентября – переменная облачность, дождь, днем – сильные дожди, гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +15+17°С.

В Алматы:

  • 9 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С;
  • 10 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С;
  • 11 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте:

  • 9 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С;
  • 10 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С;
  • 11 сентября – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +24+26°С.

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