МВД о смертной казни за наркобизнес: с этим злом иначе нельзя бороться

Поправки, ужесточающие наказание за распространение наркотиков, разработаны МВД и рассматриваются в Парламенте, передает Zakon.kz.

Как отметил на заседании "круглого стола" на площадке СЦК заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, наказание за распространение наркотиков в Казахстане предусмотрено статьей 297 УК РК. В ней четыре части, первая предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, вторая – от 6 до 12, третья – до 15 лет и четвертая – 20 лет либо пожизненное, в зависимости от квалификации.

"Многие родители, к сожалению, не понимают и удивляются на стадии судебного разбирательства, когда их ребенка привлекают к уголовной ответственности, почему такой длительный срок. Но это категория особо тяжких преступлений. Если вы знаете, допустим, в некоторых соседних странах восточных есть вплоть до смертной казни, например, в Китае. Потому что с этим злом по-другому, иначе нельзя бороться". Бахытжан Амирханов

Он также сообщил, что по инициативе МВД уже введена в УК 299 статья, предусматривающая уголовную ответственность за рекламу и пропаганду наркопотребления. Также уже в Мажилисе находятся разработанные МВД два законопроекта, в которых МВД предлагает ужесточить ответственность за наркобизнес.

"То есть для производителей или создателей нарколабораторий мы хотим ответственность пожестче. А кто действительно как закладчик, впервые нарушает закон, то не увеличиваем срок. Мы прорабатываем этот вопрос, он пока на стадии обсуждения". Бахытжан Амирханов

По информации МВД, в 2021 году по 297 статье за сбыт наркотиков привлечено к ответственности всего 233 человека, из них в возрасте 18-20 лет – 43, в возрасте 21-29 лет – 190 человек, за 2022 год привлечено 259 человек, и из них 56 – возрасте 18-20 лет, 203 – в возрасте 21-29 лет. За 7 месяцев 2023 года привлечен за распространение наркотиков 201 человек, из них 51 – в возрасте 18-20 лет, 150 – в возрасте 21-29 лет.

"На сегодняшний день нет ответственности за вербовку через интернет (закладчиков наркотиков. – Прим. ред.), мы это тоже прописываем. В целом, глава государства дал поручение ужесточить ответственность за распространение наркотиков". Бахыжан Амирханов









По его словам, с 2019 года в УК РК внесен ряд законодательных поправок, ужесточающих ответственность за наркопреступления.

Распространение синтетических наркотиков в Казахстане вызывает тревогу МВД. По словам главы МВД, факторов несколько: в первую очередь – это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Во-вторых, сырьевая база каннабиса в южных регионах. Речь идет о Шуйской долине и Кызылординской области.

