Какие поручения дал Токаев, чтобы улучшить подготовку будущих олимпийских чемпионов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал оказывать всестороннюю поддержку школ-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв, сообщает Zakon.kz.

Такие учебные заведения, как подчеркнул президент, должны быть во всех регионах.

"В Алматы открылась новая База олимпийской подготовки, на которой наши спортсмены смогут проводить тренировки на самом высоком уровне. В настоящее время в столице строится Национальный университет спорта. Важно, что он будет ориентирован не только на образовательную деятельность, здесь также планируется создать современный исследовательский центр. Уверен, все эти меры обеспечат качественную подготовку нового поколения казахстанских спортсменов – будущих олимпийских чемпионов", – сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр.

Глава государства считает, что немаловажную роль в подготовке юных спортсменов играет их духовно-нравственное воспитание на основе традиционных ценностей.

"Как говорится, в здоровом теле должен быть здоровый дух. Спортсмены должны, прежде всего, заниматься спортом. Еще одна важная задача – повышение эффективности деятельности спортивных организаций. У многих из них отсутствуют методики для выявления лучших спортсменов с целью их дальнейшей профессиональной подготовки. В результате действительно талантливые юноши и девушки остаются незамеченными, а их потенциал – нераскрытым. Поэтому при проведении различных республиканских соревнований следует обеспечить соблюдение принципа справедливости. Отбор спортсменов должен осуществляться максимально открыто". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил президент, требуется разработать единый стандарт подготовки спортсменов и принять меры, направленные на повышение квалификации тренеров и судей на основе современных методик.

"Поступает много жалоб на недостаточное внимание со стороны федераций к обеспечению наших спортсменов качественными медицинскими услугами. А ведь сегодня спортивная медицина во всем мире признана неотъемлемым элементом успешной спортивной подготовки. Это высокотехнологическая сфера, требующая инноваций, передовых научных знаний и высококвалифицированных специалистов. Государство выделяет необходимые ресурсы для этого, много средств поступает от спонсоров – федерации должны обеспечить их эффективное использование. Поручаю провести анализ деятельности республиканских федераций и пересмотреть подходы к их финансированию", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что главное – широкая и последовательная поддержка массового спорта, формирование всесторонне развитой, здоровой нации.

"Для этого мы проводим масштабные реформы в ключевых направлениях: здравоохранении, социальной сфере, образовании, науке, культуре и, конечно же, спорте. Поэтому любой ценой добиваться медалей – не наш путь. Все мы помним, какими средствами в прошлом в угоду ложной славе достигались такие цели. В итоге здоровье многих спортсменов пострадало, они ушли из спорта, а репутации страны был нанесен ущерб. Казахстану не нужны мнимые однодневные достижения. Я уже говорил о том, что нас не должно волновать то, что о нас подумают, мы должны гораздо больше заботиться о том, кем мы являемся на самом деле. Нам нужно двигаться вперед системно, уверенно, не оглядываясь по сторонам. Нельзя по любому поводу посыпать голову пеплом, копаться в прошлом, впадать в депрессию и нигилизм. Перед нами стоят ясные цели. Мы должны стать передовой страной, а для этого нам необходимо, сплотившись, общими силами идти только вперед. Олимпийские игры важны не только завоеванием медалей. Такие масштабные соревнования служат единению народа, а это и есть высшая ценность", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства жестко раскритиковал спортивных функционеров.