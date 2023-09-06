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Минфин рассмотрит идею отправки казахстанских рабочих в Турцию

Казахстан Турция Минфин Фото: pixabay
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса пообещал рассмотреть идею отправки казахстанских рабочих в отель в Анталье, который принадлежит правительству. В собственность государства он перешел от частного "Елбасы фонда", сообщает Zakon.kz.

Правительство сейчас пытается продать его через электронные торги. Однако покупателя пока нет. Журналисты поинтересовались, возможно ли отправлять туда казахстанских рабочих, к примеру, шахтеров, бесплатно.

"Предложение принято, рассмотрим. Если кто-то видел, это пятизвездочный отель в свое время был, когда построили. Но со временем любое здание устаревает и морально, и физически. Иногда бывает легче построить новый отель, чем отремонтировать. Я лично не посещал этот отель, скорее всего, потребуются большие средства на ремонт, иначе любой инвестор уже купил бы. Если даже мы найдем такое решение, отправлять наших людей, казахстанцев, насколько это будет привлекательно для них? Это же индустрия целая, конкуренция. А так в убыток просто направлять, чтобы люди отдыхали... Надо смотреть, провести инвентаризацию, может, легче продать уже".Ерулан Жамаубаев

Также министр ответил на вопрос журналистов, сколько денег потребуется на новые министерства. По его словам, рост экономики с лихвой перекроет адмрасходы.

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