Токаев: Нужно запустить прямые рейсы в Албанию

На встрече с президентом Албании Байрамом Бегаем Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно подумать о запуске прямых рейсов между столицами двух государств, сообщает Zakon.kz.

Официальный визит президента Албании в Казахстан – первый за всю историю. Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Албанию важным партнером Казахстана на Балканском полуострове. Он добавил, что направил посла в столицу Албании Тирану – это новая веха в сотрудничестве.

"Есть много схожих вещей между Казахстаном и Албанией. Оба государства являются многонациональными, многорелигиозными. В то же время мусульманское население превалирует. Нам нужно подумать о запуске прямых рейсов между нашими столицами. Казахстан весьма заинтересован в развитии нашего сотрудничества, и мы будем прилагать все усилия, чтобы получить существенные результаты". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана подчеркнул, что в курсе политики Албании по присоединению к ЕС.

"Мы будем рады видеть вас в качестве члена ЕС. Это крупный торговый партнер Казахстана. И наша стратегия по ЕС – четкая. Мы хотим продолжать наше крепкое сотрудничество. У нас есть контакты на регулярной основе с председателем ЕС, также с другими представителями этой организацией". Касым-Жомарт Токаев

Байрам Бегай поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство. Первая встреча, по его словам, означает начало диалога. Он выразил надежду, что взаимодействие будет продолжаться в соответствии с целями по расширению связей между Албанией и Казахстаном.

"Дипломатические отношения между Казахстаном и Албанией получили новый виток в сентябре. Я передаю мое приглашение нанести визит в Албанию, увидеть страны Балканского полуострова, выражаю нашу готовность продвигать отношения между Албанией и Казахстаном". Байрам Бегай

6-8 сентября 2023 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в Казахстане находится президент Албании Байрам Бегай.



Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев считает, что Албания как туристическое направление может быть интересным для казахстанцев, о чем он заявил в кулуарах Акорды.