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Токаев поздравил президента Албании

Токаев поздравил президента Албании Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев отправил поздравительную телеграмму президенту Албании Байраму Бегаю, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 28 ноября, глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Албании Байраму Бегаю. Он поздравил европейского лидера с Днем независимости республики Албания.

"Сегодня Албания добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы ваша страна и впредь продвигалась по пути поступательного развития и процветания", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахзстана пожелал Байраму Бегаю успехов в работе, а народу Албании – благополучия.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана с историческим событием.

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