Казахстанский саумал представили на международной выставке в Абу-Даби

Традиционный лечебный напиток из кобыльего молока саумал казахстанские производители привезли на ХХ Международную выставку охоты и конного спорта, которая проходит в Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

На суд участников ХХ Международной выставки охоты и конного спорта казахстанские участники представили саумал, традиционный целебный напиток из кобыльего молока. Продукт стал популярным среди конкурсантов и посетителей выставки, передает 24kz.

"Мы представляем продукт казахстанской национальной марки. Это натуральное кобылье молоко – целебный напиток. На данный момент мы продаем саумал в Эмираты и страны Персидского залива". Абдаллах Халед Мариан, представитель компании-производителя

Участие в выставке принимают 1200 производителей продукции из 65 стран мира. К слову, в этом году широко представлены товары участников из стран Центральной Азии.

Ранее опрос, который проводили казахстанские туроператоры, показал, что самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бешбармак, или "мясо по-казахски".