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Членов ОПГ Коспаева задержали и поместили в СИЗО

Члены ОПГ Коспаева задержаны и помещены в СИЗО Фото: КНБ РК
Объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторгу, передает Zakon.kz.

По данным АФМ, преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области.

Указывается, что досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших противоправной деятельности, продолжается. 

Ранее сообщалось, что КНБ РК провел операцию, по итогам которой 6 сентября из Северного Кипра в Казахстан этапировали семерых членов ОПГ Елдоса Коспаева, включая его самого.

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