Членов ОПГ Коспаева задержали и поместили в СИЗО

Объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторгу, передает Zakon.kz.

По данным АФМ, преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области.

Указывается, что досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших противоправной деятельности, продолжается.

Ранее сообщалось, что КНБ РК провел операцию, по итогам которой 6 сентября из Северного Кипра в Казахстан этапировали семерых членов ОПГ Елдоса Коспаева, включая его самого.