На барахолке Алматы задержали 18 несовершеннолетних иностранцев

Фото: ДП Алматы

На алматинской барахолке выявили 18 несовершеннолетних граждан Таджикистана, находящихся на территории рынка без документов, сообщает Zakon.kz.

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