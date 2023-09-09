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На барахолке Алматы задержали 18 несовершеннолетних иностранцев

люди Фото: ДП Алматы
На алматинской барахолке выявили 18 несовершеннолетних граждан Таджикистана, находящихся на территории рынка без документов, сообщает Zakon.kz.

Общее число задержанных без документов иностранцев – 39. Среди них 36 граждан Таджикистана, 18 из которых являются несовершеннолетними. 

"Это – юноши, 16-17 лет. Подростки были переданы в отдел ювенальной полиции районного УП для принятия соответствующих мер. Иностранцы, не имеющие документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП".Начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов

В Алматы 8 сентября экстренно эвакуировали людей из ТРЦ Grand Park.

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Мухит Турсынали
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