Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Газовые сети в алматинском микрорайоне Кайрат передали в руки "КазТрансГаз Аймак"

газ Фото: Zakon.kz
Прокуратура Турксибского района посодействовала в передаче газопроводной трассы протяженностью более 10 000 метров с частного владения в руки АО "КазТрансГаз Аймак", сообщает Zakon.kz.

По словам прокуратуры города Алматы, причиной передачи расположенных в микрорайоне "Кайрат" газовых труб послужили перебои и частые жалобы жителей.

"Поводом для этого стали участившиеся в последнее время перебои и отключение газа, что вызвало недовольство среди жителей, вылившиеся в постоянные жалобы в государственные органы. Только за текущий год на указанном участке зафиксировано 12 перебоев подачи газа".Прокуратура города Алматы

Также прокуратура заявила, что местные исполнительные органы не могли оперативно влиять на ситуацию.

"Прокуратурой Турксибского района установлено, что решение проблемы усложняется нахождением сетей в частном владении и невозможностью в связи с этим местных исполнительных органов оперативно влиять на ситуацию. Причиной слабой подачи газа являлось некачественное исполнение своих прямых обязанностей ТОО (обслуживавшей газовые сети), отсутствие аварийно-диспетчерской и обслуживающей службы".Прокуратура города Алматы

Материал по теме

"КазТрансГаз Аймак" запретили подключать астанчан к природному газу

По договоренности сторон и с учетом пожелания жителей микрорайона сети передали на баланс АО "КазТрансГаз Аймак", что, по словам прокуратуры, позволит решить данную проблему.

В конце июня прокуроры Алматы оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге и снизили тариф.

Читайте также

Токаев поздравил президента Таджикистана с Днем независимости

В барахолке Алматы задержали 18 несовершеннолетних иностранцев

Мухит Турсынали
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления