Газовые сети в алматинском микрорайоне Кайрат передали в руки "КазТрансГаз Аймак"

Прокуратура Турксибского района посодействовала в передаче газопроводной трассы протяженностью более 10 000 метров с частного владения в руки АО "КазТрансГаз Аймак", сообщает Zakon.kz.

По словам прокуратуры города Алматы, причиной передачи расположенных в микрорайоне "Кайрат" газовых труб послужили перебои и частые жалобы жителей.

"Поводом для этого стали участившиеся в последнее время перебои и отключение газа, что вызвало недовольство среди жителей, вылившиеся в постоянные жалобы в государственные органы. Только за текущий год на указанном участке зафиксировано 12 перебоев подачи газа". Прокуратура города Алматы

Также прокуратура заявила, что местные исполнительные органы не могли оперативно влиять на ситуацию.

"Прокуратурой Турксибского района установлено, что решение проблемы усложняется нахождением сетей в частном владении и невозможностью в связи с этим местных исполнительных органов оперативно влиять на ситуацию. Причиной слабой подачи газа являлось некачественное исполнение своих прямых обязанностей ТОО (обслуживавшей газовые сети), отсутствие аварийно-диспетчерской и обслуживающей службы". Прокуратура города Алматы

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По договоренности сторон и с учетом пожелания жителей микрорайона сети передали на баланс АО "КазТрансГаз Аймак", что, по словам прокуратуры, позволит решить данную проблему.

В конце июня прокуроры Алматы оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге и снизили тариф.