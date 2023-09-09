В Карагандинской области проходят совместные учения Вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана

Совместные учения с боевой стрельбой и использованием средств объединенной системы ПВО государств – участников СНГ проходят в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В учениях "Боевое содружество-2023", кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны, принимают участие воинские контингенты Вооруженных сил Кыргызстана.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов уже приступили к выполнению учебно-боевых задач.

"Активная фаза учений состоится 14–15 сентября. Расчеты ПВО Кыргызстана выполнят практические стрельбы из мобильного зенитно-ракетного комплекса "Печора 2БМ". Он предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, находящихся на малой и средней дальности". Минобороны РК

За активной фазой учения будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана.