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В Карагандинской области проходят совместные учения Вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана

ракета Фото: gov.kz
Совместные учения с боевой стрельбой и использованием средств объединенной системы ПВО государств – участников СНГ проходят в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В учениях "Боевое содружество-2023", кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны, принимают участие воинские контингенты Вооруженных сил Кыргызстана.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов уже приступили к выполнению учебно-боевых задач.

"Активная фаза учений состоится 14–15 сентября. Расчеты ПВО Кыргызстана выполнят практические стрельбы из мобильного зенитно-ракетного комплекса "Печора 2БМ". Он предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, находящихся на малой и средней дальности".Минобороны РК

За активной фазой учения будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана.

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