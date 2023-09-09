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Законодательство РК

Какую погоду прогнозируют в Казахстане 10 сентября

небо, облака Фото: pixabay
"Казгидромет" представил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 10 сентября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"По-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе, севере страны ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на востоке РК преимущественно погода без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, на северо-западе, юго-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На севере РК – туман".РГП "Казгидромет"

В Жамбылской области, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юго-западе, востоке, севере, в центре Западно-Казахстанской области, на юге Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

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Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
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