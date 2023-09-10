Национальный Олимпийский комитет Казахстана чествовал деятелей спорта в Шымкенте

Национальный Олимпийский комитет в честь 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане продолжает цикл мероприятий в регионах. В рамках масштабной торжественной акции делегация НОК РК посетила Шымкент.

Шымкент подарил Казахстану множество именитых спортсменов, имена которых известны каждому. Это пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким, обладатель четырех Кубков мира по греко-римской борьбе Бисолт Дециев, многократная чемпионка Азии по художественной гимнастике Алия Юсупова, серебряный призер Олимпийских игр по боксу Мухтархан Дильдабеков, обладательница серебряной медали ОИ Жазира Жаппаркуль (тяжелая атлетика), бронзовые призеры Олимпиады по каратэ Софья Берульцева и Дархан Асадилов, призер этапов Кубка мира по батутной гимнастике Пирмаммад Алиев.



В рамках специального мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

Юбилейными медалями и дипломами были награждены многократная чемпионка Азии Адия Юсупова, серебряный призер Олимпиады по боксу Мухтархан Дильдабеков, бронзовый призер ОИ по каратэ Дархан Асадилов, главный тренер команды РК по стрельбе из лука Григорий Ким, чемпион мира по боксу Биржан Жакыпов, именитые стрелки Рашид Юнусметов, Юрий Юрков и Зоя Кравченко.

Фото: Национальный олимпийский комитет РК

Фото: Национальный олимпийский комитет РК

Делегация НОК РК проводит мероприятия во всех регионах Казахстана в рамках юбилейного празднования. Торжественные акции проходят с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Для информации:

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года. В 1992 году НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК. Миссией НОК РК является развитие и защита олимпийского движения, продвижение олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан. Еще одной целью Национального Олимпийского комитета является развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Первым президентом НОК РК стал Тимур Досымбетов. Действующим главой является Тимур Кулибаев.