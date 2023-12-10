Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 10 по 12 декабря в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 10 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -27-29 °C, днем -21-23 °C. 11 декабря: переменная облачность, небольшой снег, низовая метель. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -29-31 °C, днем -25-27 °C. 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -33-35 °C, днем -28-30 °C. Алматы 10 декабря: переменная облачность, небольшой снег, временами туман. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -9-11 °C, днем -5-7 °C. 11 декабря: переменная облачность, снег. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10 °C, днем -5-7 °C. 12 декабря: облачно, снег, временами сильный снег. Скорость ветра 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -10-12 °C, днем -8-10 °C. Шымкент 10 декабря: переменная облачность, без осадков, туман. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -8-10 °C, днем -5-7 °C. 11 декабря: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 °C, днем 0-2 °C. 12 декабря: переменная облачность, снег, временами сильный снег, низовая метель. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13 °C, днем -11-13 °C. Читайте также Найдена пропавшая школьница из Павлодара Димаш станет членом жюри европейского музыкального шоу Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов

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