Бакытжан Базарбек прокомментировал ДТП со своим участием

Бывший депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек сегодня, 17 августа 2026 года, прокомментировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своим участием, сообщает Zakon.kz.

Экс-мажилисмен заявил, что не может подробно комментировать аварию из-за подписки о неразглашении данных досудебного расследования.

"Не могу ответить на многочисленные домыслы и кривотолки, связанные с ДТП с моим участием, и многого написать не могу. В рамках возбужденного досудебного расследования я и моя супруга подписали подписку о неразглашении сведений досудебного расследования. Следствие продолжается. Сейчас ожидается проведение необходимых экспертиз", – написал Бакытжан Базарбек в Facebook.

Он уверен, что "следственные органы в соответствии с законом дадут объективную и справедливую оценку всем обстоятельствам произошедшего".

"Для меня сейчас главное – быть рядом с близкими и родными пострадавшего и оказывать им необходимую помощь. Мы несколько суток практически не спали и вместе с его родными молимся за его выздоровление", – отметил Бакытжан Базарбек.

Отдельно он поблагодарил "всех врачей районной больницы, а также Министерство здравоохранения и областное Управление здравоохранения за оказанную экстренную медицинскую помощь".

"В социальных сетях уже появилось немало различных версий, рассуждений. Прошу не делать поспешных выводов и доверять только официальной информации и результатам следствия. Спасибо всем, кто переживает за нас, поддерживает и помогает в эти непростые дни", – заключил Бакытжан Базарбек.

Авария произошла в минувшую субботу, 15 августа, на трассе Западная Европа – Западный Китай в Рыскуловском районе Жамбылской области. По предварительным данным, автомобиль Toyota сбил мужчину, который находился на проезжей части. В соцсетях сообщалось, что за рулем машины мог находиться Бакытжан Базарбек. Отмечалось, что пострадавший мужчина, 1989 года рождения, находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской подтвердили факт ДТП и сообщили следующее:

"По факту дорожно-транспортного происшествия в Т. Рыскуловском районе возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, водитель автомашины марки Toyota гражданин Б. допустил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия".

Мы также обратились за официальным комментарием в пресс-службу Управления здравоохранения (УЗ) Жамбылской области.

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