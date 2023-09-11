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Законодательство РК

Проект трехлетнего бюджета Казахстана внесли на рассмотрение мажилиса

бюджет, Казахстан, Мажилис Фото: Zakon.kz
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Мажилиса проект Закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил законопроект вице-министра финансов Абзал Бейсенбекулы.

"Законопроект разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Параметры бюджета соответствуют принципам, касающимся гарантированного трансферта, темпов роста расходов и дефицита бюджета. В целом, поступления на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 трлн тенге. Доходы на 2024 год без учета трансфертов планируются в размере 16,1 трлн тенге или 80% от общей суммы поступлений. В следующем году планируется привлечь трансферты из Национального фонда в объеме 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн тенге", – сообщил он.

По его словам, эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. В том числе модернизацию автомобильных дорог, сетей тепло -, газо-и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация здравоохранения на селе".

"В 2024 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,6% к валовому внутреннему продукту, а к 2026 году постепенно снизится до 2,3%. Расходы бюджета на 2024 год увеличатся по сравнению с 2023 годом на 1,5 трлн тенге и составят порядка 24 трлн тенге. В частности, основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу и составляет более 40% расходов бюджета 2024 года. Расходы на социальные выплаты на 2024 год предусмотрены в сумме 5,3 трлн тенге, в том числе базовая пенсия и пособия индексированы на уровень инфляции, солидарная пенсия  – на 2% выше инфляции", – добавил вице-министр.

Для поддержки семей, имеющих детей, увеличен период ухода за детьми до 1,5 лет, с 2023 года увеличены пособия почти 93 тысячам многодетных матерей. На эти цели в 2024 году предусмотрено 93,3 млрд тенге.

Также согласно поручению Главы государства пенсионный возраст женщин оставался на уровне 61 года до 2028 года. Это коснется более 150 тысяч человек и потребует в отчетном периоде – порядка 473 млрд тенге.

Для реализации программы повышения доходов населения в 2024 году предусмотрено 3,5 трлн тенге. 

Расходы на развитие сферы образования выросли к 2023 году на 291 млрд тенге и составили более 1 трлн тенге.

На реализацию национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" проектом бюджета на 2024 год предусмотрено 35,1 млрд тенге с учетом готовности документации. Это позволит охватить более 4 млн. сельских жителей специализированной медицинской помощью.

В 2024 году запланированы расходы республиканского бюджета на развитие сферы спорта, туризма и культуры в объеме 298 млрд тенге. 

В следующем году расходы бюджета на информацию и общественное развитие планируется в сумме 77 млрд тенге. Эти средства будут направлены на проведение государственной информационной политики, общественного развития и согласия, а также реализацию молодежной и семейной политики.

При этом на поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн тенге. В частности, на финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности будет направлено 120 млрд тенге.

В целом, общегосударственные расходы на 2024 год выросли к 2023 году на 713 млрд тенге. Здесь наибольшая доля приходится на субвенции - 5,3 трлн тенге.

"Расходы на обслуживание правительственного долга - 2 трлн тенге, что соответствует приоритетам развития внутреннего рынка ценных бумаг. Кроме того, для обеспечения неотложных затрат и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительственный резерв планируется выделить 417 млрд тенге. На инициативы Главы государства – 100 млрд тенге", – резюмировал Абзал Бейсенбекулы.

11 сентября вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, как будут повышать доходность Нацфонда Казахстана. 


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