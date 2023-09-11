Отрицательная доходность Нацфонда Казахстана беспокоит депутатов

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев в ходе презентации трехлетнего бюджета указал на огромную отрицательную доходность Нацфонда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Берик Бейсенгалиев заявил, что в 2022 году была огромная отрицательная доходность по Нацфонду.

"Это не мешало выплатить комиссионные управляющей компании, которые составляют от активов Нацфонда 0,6%. А доходность отрицательная. Каким образом собираетесь выполнять поручение президента, где в течение шести лет надо довести его активы до 100 млрд тенге. С января 2024 года вводится закон "Нацфонд – детям". Когда каждый год мы направляем трансферт в бюджет , то снижается тело самого актива, что однозначно влияет на объем инвестиционного дохода в том числе. То есть теперь получается, что мы ежегодно залезаем в карман каждого ребенка до 18 лет в Казахстане. Каждая семья теперь будет наблюдать сколько денег из Нацфонда изъяли. Как это будет решаться?", – поинтересовался депутат.

Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин напомнил, что для повышения устойчивости Нацфонда, в 2021 году ввели два контрциклических правила. Одно из них гласит, что объемы гарантированного трансферта не могут быть выше, чем поступления по цене отсечения.



"О чем идет речь? Цена отсечения в правилах такие – берется средняя цена за 15 лет по кварталам, верхние 15% и нижние 15% отсекаются и выходит средняя цена. Средняя цена отсечения на 2024 год – 42,3 доллара. То есть если мы в бюджете сейчас планируем 85 долларов, то все что до 42,3 долларов идет на гарантированный трансферт, а все что выше этой цены – оно остается в Нацфонде. Таким образом, его накопительная функция усиливается. Теперь если вы заметили у нас гарантированный трансферт 3 трлн тенге. С каждым годом эта цифра меньше. В итоге если сложить все поступления налогов от нефтянного сектора и отнять те изъятия, которые есть - в итоге на сегодня почти 60 млрд долларов активы Нацфонда, а к 2028 году эта цифра уже будет 93 млрд долларов. Так что мы эту задачу по доведению активов Нацфонда до 100 млрд тенге к 2030 году выполним", – заверил вице-министр.

При этом он заверил, что учитываются размер выплат по проекту "Нацфонд - детям".

"Что касается "Нацфонд - детям", когда мы прогнозировали поступления в этом году, есть актуальные расчеты. Ежегодно цифра увеличивается, потому что каждый год есть накопления. При расчете всех цифр, размер выплат был учтен. По доходности. Когда мы формировали даже в этом году, 2023 год уточняли, действительно, была отрицательная доходность. Но за девять месяцев ситуация уже улучшается. В 2024 году в поступлениях мы порядка 800 млрд запланировали, это как раз от инвестиционной деятельности фонда", – резюмировал Азамат Амрин.

1 сентября Мажилис принял в работу законопроект о трансферте из Нацфонда в бюджет 2 трлн тенге. 11 сентября правительство внесло на рассмотрение депутатов трехлетний бюджет.

