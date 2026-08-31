Ляззат Танысбай назначена новым главой агентства "Хабар"

Новым председателем правления АО "Агентство "Хабар" стала Ляззат Танысбай, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 августа 2026 года, проинформировали в Министерстве культуры и информации (МКИ) РК:

"Ляззат Танысбай назначена председателем правления АО "Агентство "Хабар"... Ранее возглавлявший агентство Кемельбек Ойшыбаев освобожден от занимаемой должности".

Ляззат Танысбай имеет более 30 лет профессионального опыта в сфере телевидения. В разные годы она возглавляла телеканал "Астана", медиахолдинг "НҰР-Медиа", АО "РТРК "Казахстан", телеканал "Евразия", также работала в Министерстве связи и информации РК.

"Накопленный профессиональный и управленческий опыт будет направлен на дальнейшее совершенствование АО "Агентство "Хабар", последовательную модернизацию ключевых направлений деятельности и повышение роли телеканала "24KZ" как ведущего общественно-политического телеканала страны". Пресс-служба МКИ РК

Кемелбек Ойшыбаев возглавлял агентство "Хабар" с 13 сентября 2023 года.

С 18 августа 2025 года и до нового назначения Ляззат Танысбай занимала должность генерального директора ТОО "Первый канал "Евразия".