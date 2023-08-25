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Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

встреча Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президенты приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В театре "Астана Опера" выступили танцевальные ансамбли "Зебо", "Гулрез", "Парасту", а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.

встреча президентов

Фото: Акорда

Дни культуры Таджикистана в Казахстане проходят с 23 по 26 августа 2023 года. В рамках мероприятий состоялся показ художественного фильма "Рустам и Сухроб", который является классикой таджикского кинематографа.

концерт

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану. Токаев лично встретил Рахмона в аэропорту Астаны. Рахмон поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство.

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