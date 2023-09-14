Сенатор: Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медицинской помощи

Минздрав планирует изменить правила, по которым частные медцентры обслуживают граждан. В результате десятки тысяч казахстанцев могут не получить гарантированный объем бесплатной медпомощи. Проблему в своем депутатском запросе поднял сенатор Евгений Больгерт, сообщает Zakon.kz.

Во время встреч с предпринимателями сенатору рассказали о планах Министерства здравоохранения по внедрению новых требований к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Одним из таковых является обязательное обслуживание не менее 10 тысяч человек и ограничения по перенаправлению на консультативно-диагностическое обслуживание к соисполнителям. Если это требование не будет соблюдаться – с компанией не будет заключаться договор на оказание населению первичной медпомощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



"Возникают обоснованные риски одномоментного прекращения деятельности большого количества частных центров ПМСП, Центров семейного здоровья с численностью менее 10 тысяч человек во всех регионах Казахстана. При этом, по данным Министерства здравоохранения РК, в стране функционирует более 5 тысяч медицинских организаций ПМСП. Значительная их часть является частными и потенциально не соответствующими вновь вводимым требованиям. Кроме очевидных экономических негативных последствий и ухудшения условий для субъектов МСБ, планируемое нововведение повлечет ограничение возможности получения своевременной медицинской помощи десятками тысяч граждан нашей страны". Евгений Больгерт

Предложение сенатора – провести оценку регуляторного воздействия и социально-экономических последствий вводимых требований к медицинским организациям. Кроме того, депутат считает важным исключить норму по установлению минимальной численности в 10 тысяч человек для допуска к процедуре закупа услуг, предусмотрев более реалистичный количественный показатель. А также разработать механизм заключения долгосрочных договоров с медицинскими организациями на предоставление услуг первичной медпомощи.

Согласно данным Фонда медицинского страхования, одна из медорганизаций приписала 52 стоматологические услуги одному и тому же человеку за один раз. Выяснилось это во время проверки.

