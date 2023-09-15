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Токаев поздравил участников конференции, посвященной 80-летию драматурга Оралхана Бокея

Токаев поздравил участников конференции, посвященной 80-летию драматурга Оралхана Бокея Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 сентября направил поздравления участникам конференции, посвященной 80-летию драматурга Оралхана Бокея, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил, что Оралхан Бокей является уникальной личностью, чья творческая деятельность внесла заметный вклад в расширение горизонтов национальной культуры и духовности.

"Шедевры этого писателя были переведены на множество иностранных языков, а его пьесы успешно поставлены на сцене в крупнейших художественных центрах страны, завоевав сердца зрителей. Его творческий путь, гражданская активность и неповторимый характер всегда были вдохновением для молодых поколений". Касым-Жомарт Токаев

Оралхан Бокей – журналист, писатель, драматург, член Союза писателей Казахстана.

Родился 28 сентября 1943 года в ауле Чингистай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. В 1969 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. Первый сборник произведений "Қамшыгер" вышел в 1970 году.

На русский язык переведены его сборники повестей и рассказов: "След молний" (1978 г.), "Поющие барханы" (1981 г.), "Крик" (1984 г.), "Поезда проходят мимо" (1985 г.), "Человек – олень" (1987 г.).

Оралхан Бокей – лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1976), Всесоюзной литературной премии им. Н. Островского (1978), Государственной премии Казахской ССР (1986).

Умер 17 мая 1993 года в гостинице города Дели (Индия). Похоронен в Алматы.

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