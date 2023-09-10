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Прогноз погоды по регионам Казахстана на 11 сентября

небо, облака Фото: freepik
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 сентября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, 11 сентября на большей части республики ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

"Циклон и связанные с ним фронтальные разделы обусловят дожди и грозы на большей части РК, сильные дожди ожидаются на севере, северо-западе, юго-западе, в центре страны. По республике ожидаются порывистый ветер, на севере, северо-западе, юго-востоке, в центре – град, на севере, северо-западе – туман, на юге РК – пыльная буря".РГП "Казгидромет"

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В центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Карагандинской и Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

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