Новым депутатом Мажилиса стала Вера Ким

Центральная избирательная комиссия 19 сентября зарегистрировала депутата Мажилиса Веру Ким, сообщает Zakon.kz.

Вакантный мандат передали члену общественного объединения "Партия AMANAT" Вере Ким.

19 сентября под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстана, на нем было принято постановление: "О регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ким В.А."

Вере Ким вручили соответствующие удостоверение и нагрудный знак.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров пожелал Вере Ким дальнейших успехов в работе в составе депутатского корпуса.

Вера Ким родилась 30 июля в 1982 году в Павлодаре.

Окончила Алматинскую академию экономики и статистики по мпециальности "Бухгалтерский учет и аудит", а также Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Является магистром социальных знаний.

Основную деятельность начала в 2003 году, став заместителем директора Павлодарского городского социально-волонтерского центра.

В 2017 году занимала должность руководителя координационного агентства Проекта развития молодежного Корпуса в "Zhasproject". С 2021 по 2023 годы была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

31 августа депутат Мажилиса Галымжан Елеуов сложил полномочия. 4 сентября стало известно, что его назначили заместителем акима Актюбинской области.