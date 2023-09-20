Токаев провел переговоры с Президентом Румынии

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Румынией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе.

Объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет 1,3 млрд долларов.

"Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

"Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с Вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне", – отметил Президент Румынии Клаус Йоханнис.

Стороны обсудили международную повестку дня, а также вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Клауса Йоханниса принять участие в Международном форуме Астана.

Неожиданный разговор Токаева во дворе штаб-квартиры ООН попал на видео. Глава государства между переговорами вышел во двор штаб-квартиры ООН, где в неформальной обстановке беседовал с главой МИД РК Муратом Нуртлеу и со своим помощником по международным вопросам Ержаном Казыханом.

