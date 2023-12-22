Дождь и мокрый снег ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 23 по 25 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с 24 декабря на большей части страны ожидаются осадки.

"С завтрашнего дня к территории Казахстана приближается ложбина Атлантического циклона с большим запасом влаги. Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря – большую часть страны, вызывая осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, гололед, в северных регионах – метель и усиление ветра", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, лишь на востоке и юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

"В температурном фоне значительных изменений не ожидается", – добавили синоптики.

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