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События

Жгли траву в неположенном месте: дачников Акмолинской области наказали на 760 тыс. тенге

штрафы для дачников, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 18:46 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
18 дачников привлекли к административной ответственности в Акмолинской области за нарушение правил пожарной безопасности в дачных массивах. Общая сумма штрафов составила 766 740 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС региона, лишь за прошлую неделю к административной ответственности были привлечены 18 человек, 10 из них были оштрафованы, а восемь получили предупреждения.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Всего, с начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрирован один пожар на дачных участках и 139 случаев возгораний в лесостепных массивах. ДЧС Акмолинской области напоминает, что за сжигание мусора и сухой растительности на расстоянии менее 50 м от жилых строений, а также за разведение огня в неположенном месте предусмотрено административное наказание по ч. 1 ст. 410 КоАП РК в виде штрафа до 5 МРП (18 345 тенге)", – предупредили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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