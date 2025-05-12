Жгли траву в неположенном месте: дачников Акмолинской области наказали на 760 тыс. тенге

18 дачников привлекли к административной ответственности в Акмолинской области за нарушение правил пожарной безопасности в дачных массивах. Общая сумма штрафов составила 766 740 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС региона, лишь за прошлую неделю к административной ответственности были привлечены 18 человек, 10 из них были оштрафованы, а восемь получили предупреждения.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Всего, с начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрирован один пожар на дачных участках и 139 случаев возгораний в лесостепных массивах. ДЧС Акмолинской области напоминает, что за сжигание мусора и сухой растительности на расстоянии менее 50 м от жилых строений, а также за разведение огня в неположенном месте предусмотрено административное наказание по ч. 1 ст. 410 КоАП РК в виде штрафа до 5 МРП (18 345 тенге)", – предупредили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС.