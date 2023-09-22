Люди продолжают курить: к чему привел запрет кальянов в Казахстане

ОФ "Стратегия" представил результаты исследования, посвященного последствиям запрета курения кальянов в общественных местах. Исследование проводилось с июля по август 2023 года среди предпринимателей, потребителей кальянов в заведениях и экспертов, сообщает Zakon.kz.

Исследование выявило нулевой уровень соблюдения запрета в Шымкенте: в городе доступность заведений, где можно курить кальян, достигает 100%, то есть его можно свободно заказать везде. В Алматы кальян доступен в 53,3% заведений, то есть запрет практически не соблюдается.

Также выяснилось, что запрет породил системную коррупцию, которая проявляется как при проверках его соблюдения, так и при поставках. Оказалось, что около 80% кальянного табака ввозится в РК без уплаты акциза. Запрет породил колоссальный теневой рынок, который в рамках ЕАЭС вместо цивилизованного регламентирования формирует коррупционные схемы.

Запрет, по оценкам опрошенных участников рынка, на практике превратился в профанацию и имитацию. Многие даже не знают о существовании запрета на кальян, в ресторанах, барах его повсеместно предлагают. По словам руководителя исследования и главы ОФ "Стратегия" Гульмиры Илеуовой, запретительная мера показала свою полную неэффективность и нежизнеспособность.

Опрос показал, что большинство его участников (62,5%) вообще не знают, что согласно Кодексу о здоровье в Казахстане действует запрет на курение кальяна в общественных местах. Основная доля неинформированных составляют респонденты из Шымкента (93,3%). Среди участников-алматинцев, напротив, 68,3% сказали, что они знают о данном запрете.



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"Ключевой парадокс, которое выявило наше исследование, заключается в том, что запрет на курение кальянов есть, но также есть и объективная экономическая реальность: Казахстан находится в едином экономическом пространстве ЕАЭС. И у наших соседей, крупнейших производителей кальянных табаков и смесей, этот бизнес не только процветает, но и регламентируется, а значит, ввоз никто не ограничивает. При этом попытки контролировать запрет на курение в общественных местах просто не работает, это та проблема, которая выявлена нами в процессе работы над проектом". Гульмира Илеуова

Представители индустрии считают, что если бы рынок строго регламентировался, а размер акциза при этом не был высоким, то у бизнеса была бы заинтересованность платить его, не прибегая к теневым схемам. Один из опрошенных представителей индустрии в качестве примера указал, что сигареты все ввозятся подакцизно, доля контрабанды крайне мала – "так почему бы то же самое не сделать для "одноразок", вейпов, для того же кальяна?". Сейчас же рестораторы договариваются с полицейскими, множа низовую коррупцию.

"Один из рестораторов в Шымкенте рассказывал, что пришла полиция, гостей должны были наказать. Но наказан был работник кухни, заплатил штраф. Потому что гостя обижать нельзя. (...) Я ехала в такси в Алматы. У таксиста есть кальянная. Он говорит, что штраф составляет 104 тысячи тенге. "Нужно было заплатить, но я дал трем полицейским по 10 тысяч, и это стоило мне 30 тысяч". Назревает вопрос, почему выбирается самый простой путь – запрет. У нас запрет продвигает Минздрав. А выполнять контроль должны правоохранительные органы, которые в силу массовости этого явления не хотят этим заниматься. Все равно низовая коррупция возникает. Нельзя отследить полицейских в момент их договоренностей". Гульмира Илеуова

Но даже официальные штрафы – не проблема, ведь суммы по сравнению с прибылью небольшие. Максимальный штраф – 104 тысячи тенге, такую сумму среднее кафе может заработать на кальянах за несколько дней. Средний же штраф (15-20 тысяч тенге) с избытком компенсируется за один вечер работы заведения.

"Запреты не только в Казахстане не работают, они в целом не работают. Мы проводили одно исследование по курению. 10 лет назад в стране курило примерно 30% от выборки. Сейчас – тоже 30% – это через 10 лет. Несмотря на всю борьбу и запреты. Взрослые люди старше 50 лет, четвертая часть потребляет, чтобы расслабиться. Это тоже новая мода и культура. Когда это входит в привычку, бороться с этим просто бессмысленно. Всегда будут заменители. Недавно в Алматы прошел фест кальянщиков. К нам из России приезжали тренеры, шоу было. Какие-то параллельные реальности: запрет и то, что это процветает как культура и входит в досуговую деятельность наших сограждан". Гульмира Илеуова

Более того: отечественных кальянных мастеров называют одними из лучших в мире. Отсюда и масштабы явления.

"Конечно, исследование было в двух городах. Я не распространяю это на всю страну. Но, тем не менее, я считаю, что если присутствует голос отрасли, то нужно посчитать, нужны экономисты, финансисты, чтобы оценили выгоду, которую государство могло бы получить по итогам хотя бы какого-то более осмысленного отношения к этому виду деятельности". Гульмира Илеуова

Кальяны потребляет в основном молодежь. Основная возрастная группа потребителей кальянов – это молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет. Большинство опрошенных респондентов (жители Алматы и Шымкента) регулярно, не реже одного раза в неделю и нескольких раз в месяц, проводят свободное время в кафе-барах, ночных клубах и т.д. Почти половина участников исследования, а именно 45,8%, заявили, что курят кальян несколько раз в месяц. Они не отмечают, что сталкивались с какими-либо проблемами при потреблении кальянов в кафе, клубах и других общественных местах отдыха.

