В пострадавшей от ливней Северо-Казахстанской области собрали 64,5% зерновых и зернобобовых

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров продолжает объезжать регионы, пострадавшие от проливных дождей в период уборочной кампании. Накануне в Северо-Казахстанской области он проехал по полям и встретился с рукодителями агрокомпаний, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МСХ, сейчас в регионе установилась относительно стабильная погода. Аграрии работают в ускоренном темпе. Убрали 64,5% от общей площади зерновых и зернобобовых, намолотили около 2,3 млн тонн, средняя урожайность пока составляет 10,5 ц/га.

Во всех трех регионах проблемные вопросы у фермеров одинаковые. Айдарбек Сапаров сообщил североказахстанцам, что меры по минимизации последствий от проливных дождей разработаны.

Так, уже идет поставка льготного дизтоплива для сушки зерна. Область получит дополнительно 20 тыс. тонн по цене не выше 250 тенге за литр. Элеваторы работают круглосуточно. Сроки займов фермеров продлят без применения штрафных санкций.

Кроме того, на субсидирование агропромышленного комплекса региона дополнительно выделят 35 млрд тенге.

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