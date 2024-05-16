Часть проспекта Тауелсиздик перекрыли в Астане до лета

В Астане из-за ремонта перекрыли часть проспекта Тауелсиздик, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит дорожные работы по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик.

"В связи с проведением работ с 16 мая по 1 июня будет частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Нажимеденова", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось о перекрытии ряда участков дорог на левом берегу Астаны до 25 мая.