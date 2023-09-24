Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жительница Актау купила муку с червями

мука Фото: freepik
Двухкилограммовый пакет муки, купленный в торговом центре в Актау, оказался с червями, сообщает Zakon.kz.

По словам местной жительницы Гульмиры, на днях она приобрела две двухкилограммовых упаковки пшеничной муки первого сорта, в одной из которых при вскрытии обнаружились черви, пишет Lada.kz.

При этом дата изготовления муки была свежая.

мука

Фото: lada.kz

На следующий день она отправилась с мужем в супермаркет, где и купила муку. 

Администратор предложила ей поменять эту упаковку муки на новую.

"Они даже раскрыли ее, чтобы убедиться, есть ли там насекомые или нет", – рассказала Гульмира.

По словам женщины, ее знакомые тоже приобретали "червивую" муку этим летом.

Ранее появилась новость, что житель Актау забил кошку шваброй. Подозреваемого по делу установили полицейские после того, как местная жительница написала заявление. Мужчине грозит уголовная ответственность за "жестокое обращение с животными".

Читайте также

продукты
Гуманитарная помощь прибыла в Нагорный Карабах
прием граждан
День открытых дверей по-костанайски. Самый масштабный прием граждан
проезжая часть
Из-за недовольства к кафе астанчане перекрыли проезжую часть
Мухит Турсынали
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления