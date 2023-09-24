Жительница Актау купила муку с червями

Двухкилограммовый пакет муки, купленный в торговом центре в Актау, оказался с червями, сообщает Zakon.kz.

По словам местной жительницы Гульмиры, на днях она приобрела две двухкилограммовых упаковки пшеничной муки первого сорта, в одной из которых при вскрытии обнаружились черви, пишет Lada.kz.

При этом дата изготовления муки была свежая.

Фото: lada.kz

На следующий день она отправилась с мужем в супермаркет, где и купила муку.

Администратор предложила ей поменять эту упаковку муки на новую.

"Они даже раскрыли ее, чтобы убедиться, есть ли там насекомые или нет", – рассказала Гульмира.

По словам женщины, ее знакомые тоже приобретали "червивую" муку этим летом.

Ранее появилась новость, что житель Актау забил кошку шваброй. Подозреваемого по делу установили полицейские после того, как местная жительница написала заявление. Мужчине грозит уголовная ответственность за "жестокое обращение с животными".

