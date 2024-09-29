Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аэропорт Актау обратился к пассажирам из-за задержек рейсов

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 22:34 Фото: unsplash
Аэропорт Актау 29 сентября обратился к пассажирам в связи с непогодой, которая привела к задержкам рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, в аэропорту Актау из-за усиления ветра по курсу взлета и посадки задержаны 10 рейсов на прилет и пять рейсов – на вылет.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями задержаны рейсы на 21:00 по местному времени. Пассажирам рекомендуется проверять статус рейсов на информационном табло аэропорта и следить за сообщениями авиакомпаний", – говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что обеспечение безопасности полетов является приоритетом. Пассажирам рекомендовано обращаться за информацией по телефонам справочной службы.

Ранее сообщалось, что непогода парализовала работу аэропорта Актау. 

Читайте также

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
Непогода парализовала работу аэропорта Актау
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
документы
Евгений Жовтис покинул пост главы Казахстанского бюро по правам человека
Диана Абдуллаева
Актау 2024 год Аэропорты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о работе в органах
Иногда хочется рыдать: прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: