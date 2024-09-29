Аэропорт Актау обратился к пассажирам из-за задержек рейсов

Аэропорт Актау 29 сентября обратился к пассажирам в связи с непогодой, которая привела к задержкам рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, в аэропорту Актау из-за усиления ветра по курсу взлета и посадки задержаны 10 рейсов на прилет и пять рейсов – на вылет.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями задержаны рейсы на 21:00 по местному времени. Пассажирам рекомендуется проверять статус рейсов на информационном табло аэропорта и следить за сообщениями авиакомпаний", – говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что обеспечение безопасности полетов является приоритетом. Пассажирам рекомендовано обращаться за информацией по телефонам справочной службы.

Ранее сообщалось, что непогода парализовала работу аэропорта Актау.

