Аэропорт Актау обратился к пассажирам из-за задержек рейсов
Фото: unsplash
Аэропорт Актау 29 сентября обратился к пассажирам в связи с непогодой, которая привела к задержкам рейсов, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы воздушной гавани, в аэропорту Актау из-за усиления ветра по курсу взлета и посадки задержаны 10 рейсов на прилет и пять рейсов – на вылет.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями задержаны рейсы на 21:00 по местному времени. Пассажирам рекомендуется проверять статус рейсов на информационном табло аэропорта и следить за сообщениями авиакомпаний", – говорится в сообщении.
В аэропорту подчеркнули, что обеспечение безопасности полетов является приоритетом. Пассажирам рекомендовано обращаться за информацией по телефонам справочной службы.
Ранее сообщалось, что непогода парализовала работу аэропорта Актау.
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