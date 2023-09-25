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Более 55 тысяч алматинцев не смогут получить банковские услуги после 2 октября

В Алматы более 55 тысяч горожан не оплатили налог на имущество Фото: pixabay
2 октября 2023 года истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц за 2022 год. Тем не менее более 55 тысяч горожан еще не уплатили налог. Об этом сообщили в пресс-службе ДГД Алматы, передает Zakon.kz.
"Несмотря на то, что до окончания срока уплаты осталось всего несколько дней, 55 644 жителя Алматы не оплатили налог на общую сумму 735 млн тенге. Основная сумма неуплаченного налога приходится на жителей Медеуского района, сумма по которым составляет 315 млн тенге, а по количеству не оплативших антирейтинг возглавляют жители Бостандыкского района – 37 тыс. человек", – рассказали в Департаменте госдоходов.

В ДГД отметили, что после истечения срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д.

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования Нацбанка.

Кроме того, налоговые органы в рамках принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно удерживаются судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга.

Плательщиками налога являются лица, имеющие частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.

Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, в ДГД призывают оплатить налог на имущество в ближайшие дни.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414.


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