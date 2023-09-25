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Вероятность повышения акциза на бензин на 14 тенге прокомментировали в Минэнерго

В Минэнерго прокомметировали повышение цен на бензин на 14 тенге Фото: pixabay
Заместитель министра энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве прокомментировал возможность повышения акцизов на бензина в Казахстане на фоне якобы отмены транспортного налога, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов сообщил, что вопрос вероятной отмены транспортного налога целесообразнее задать экономическому блоку. 

"Мы это тоже слышали. Впервые этот документ увидели у себя в электронной системе, но, к сожалению, никаких разговоров с коллегами с Миннацэкономики не было. Вообще, по установлению каких-либо налогов или других обязательных платежей – это не прерогатива Минэнерго... Я слышал, что будет + 14 тенге на каждый литр, возможно. Расчеты я не видел, нам их не предоставляли. Я думаю, это существенно", - сообщил он.

По его словам, Минэнерго еще не согласовывали и не рассматривали предложение МНЭ.

"Звучит цифра в 14 тенге, но на чем она основана мы не можем сказать. Если посмотреть историю, любое повышение цен, неважно, – это ГСМ либо другое, конечно оно чувствительно для населения. Мы это прекрасно понимаем. Как только мы увидим все расчеты и поймем, можно будет сделать какие-то выводы. Минэнерго на данный момент поддерживает целостность нашего рынка и достаточность предложений по нефтепродуктам. Мы заботимся, чтобы производства и предложения по ГСМ было достаточно", - пояснил вице-министр.

11 сентября сообщалось, что министерство национальной экономики Казахстана выступило с рекомендацией  упразднить в будущем налог на транспортные средства.

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