Главное за день: встреча глав правительств ЕАЭС, обязательная дактилоскопия, смена главнокомандующего

В Астане встретились главы правительств стран Евразийского экономического союза, с 1 января 2024 года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопия граждан, президент РК сменил главнокомпандующего Сухопутных войск. Об этих и других важных события днях, 25 сентября, расскажет Zakon.kz.

Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана

Президент выразил им благодарность за поддержку международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан", которая впервые проводится на казахской земле.

"Ваше участие в работе выставки, несомненно, придало ей особый статус и стало еще одним подтверждением нашей тесной торгово-экономической кооперации. Отрадно, что мероприятие сегодня превращается в устойчивую деловую площадку. В рамках выставки потенциальные партнеры и инвесторы ближе знакомятся с достижениями индустриального сектора наших стран, открывают новые возможности для реализации взаимовыгодных проектов", – подчеркнул Токаев.

Президент отметил увеличение количества совместных предприятий, крупных проектов в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики отражается на неуклонном росте объемов внешней торговли стран — участниц Союза, который в текущем полугодии составил 13%.

Касым-Жомарт Токаев также высказал мнение, что государства ЕАЭС обладают огромными резервами для существенного укрепления сотрудничества, поэтому следует активно использовать все возможности для их продвижения.

Все подробности встречи здесь.

Назначения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК.

Так, Асана Жусупов назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РК, а Талгат Койбаков освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК.

Подробности здесь.

Обязательная дактилоскопия вводится в Казахстане с 1 января 2024 года

Как рассказали в МВД, дактилоскопической регистрации подлежат все граждане РК и постоянно проживающие в республике иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе.

Снятие отпечатков пальцев будут проводить в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранцев и удостоверений лиц без гражданства.

За отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 443-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В МВД заверяют, что цель проведения дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.

На 128 млрд тенге оштрафованы казахстанцы с начала года

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил, что согласно статистическим данным за 8 месяцев текущего года, к административной ответственности привлекли почти 6,6 млн граждан, из них более 5,5 млн получили административные штрафы на сумму свыше 128,2 млрд тенге.

Всего на учет в Алматы поставили 1,1 млн административных правонарушений, в Астане – более 935 тыс., в Шымкенте – свыше 634 тыс. Отделались предупреждением более 100 тыс. алматинцев, свыше 97 тыс. человек в Алматинской области и более 72 тыс. в Астане. Штрафы получили более 1 млн алматинцев, более 800 тыс. жителей столицы и 579 тыс. шымкентцев.

И по сумме имущественной ответственности также лидирует Алматы, где объем наложенных штрафов превысил 16,8 млрд тенге. На втором месте идет Астана с показателем 12,7 млрд тенге и Жамбылская область - 12,1 млрд тенге.

На четвертом месте по суммам штрафов оказалась Павлодарская область, но жители этого региона оказались и самыми ответственными по оплате штрафов: из 11,8 млрд тенге они выплатили 11,3 млрд тенге. Затем идут алматинцы, которые из более 16 млрд оплатили 12,7 млрд тенге.

Более подробно узнать о штрафах можно здесь.

Меры безопасности онлайн-кредитования усилят в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, которые призваны повысить безопасность оказания финансовой услуги.

Согласно проекту, в правила добавят понятие "автоматизированная информационная система" – информационная система, автоматизирующая предоставление микрокредитов электронным способом в организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

Работа личного кабинета граждан, которые планируют либо уже взяли кредиты, будет также организована при помощи автоматизированной информационной системы.

При этом веб-приложение позволит обеспечить:

однозначность идентификации принадлежности веб-приложения организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность (доменное имя, логотипы, корпоративные цвета);

запрет на сохранение в памяти браузера авторизационных данных;

маскирование вводимых секретов;

информирование на странице авторизации клиента о мерах обеспечения кибергигиены, которым рекомендуется следовать при использовании веб-приложения;

обработку ошибок и исключений безопасным способом, не допуская отображение в интерфейсе клиента конфиденциальных данных, предоставляя минимально достаточную информацию об ошибке.

Более подробно читайте здесь.

Ставки по кредитам в августе достигли максимума за 8,5 лет

Такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

"За месяц ставка увеличилась на 3,4 процентных пункта, приводит данные Нацбанк РК. Рост оказался резким, так как в июле показатель находился на низком уровне – 16,8%. Прежде всего, это было связано со всплеском маркетинговой активности одного из банков", - рассказали в ПКБ.



В бюро пояснили, что речь идет о предоставлении беспроцентных кредитов населению на срок до 24 месяцев.



Актаускому морскому порту вернули международный статус

Правительство РК приняло соответствующее постановление от 21 сентября 2023 года "О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения".

Документ принят в соответствии с поручением главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики в новых геополитических условиях от 5 июля 2022 года. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил трансформировать морские порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря.

В мире

Франция эвакуирует посла и выводит войска из Нигера

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна эвакуирует посла и выведет свои войска из Нигера, где в конце июля произошел государственный переворот. Тем временем антифранцузские настроения в Нигере достигли максимума.

Эммануэль Макрон объявил, что отзывает французского посла из Нигера после переговоров с лидерами мятежников. До этого посол в течение двух месяцев находился практически в заложниках: его не выпускали из здания, но при этом признали персоной нон грата, что не позволяло ему легально покинуть страну.

Каким образом дипломаты выберутся из Нигера, пока остается неизвестным: Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов.

Умер "последний крестный отец" сицилийской мафии

Скончался главарь сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Его арестовали в январе 2023 года. До ареста он находился в бегах 30 лет.

На момент ареста 61-летний босс мафии был болен раком. В последние недели его состояние ухудшилось, и его перевели в больницу из тюрьмы строгого режима в центральной Италии.

Его осудили за многочисленные преступления, в том числе за участие в планировании убийств прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, совершенных в 1992 году, которые потрясли Италию и вызвали репрессии против сицилийской мафии.

На него также возлагается ответственность за взрывы в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли 10 человек, а также за помощь в организации похищения 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, чтобы отговорить отца мальчика от дачи показаний против мафии. Мальчика продержали два года, а затем убили.

Согласно медицинским документам, попавшим в итальянские СМИ, в 2020 и 2022 годах босс мафии под вымышленным именем перенес операции по поводу рака толстой кишки.

Врач клиники в Палермо сообщил, что состояние здоровья Мессины Денаро значительно ухудшилось в течение нескольких месяцев, предшествовавших его задержанию.

Спорт

В воскресенье стартовали 19-е летние Азиатские игры в китайском Ханчжоу, а в понедельник свое недовольство выразило Всемирное Антидопинговое Агентство (WADA).

24 сентября завершились соревнования дзюдоистов в весовой категории до 60 кг. Казахстанец Магжан Шамшадин завоевал бронзовую награду. Медаль этого же достоинства досталась представителю Северной Кореи Чхэ Кван Чжину.

После церемонии награждения выяснилось, что олимпийский комитет Азии могут наказать за флаг КНДР на Азиатских играх.

Как информирует Inside the Games, в 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

На Азиатских играх в Ханчжоу, которые стартовали 23 сентября, флаг КНДР присутствовал на стадионе во время церемонии открытия. Также флаг страны поднимался во время церемонии награждения на турнире по дзюдо с участием Магжана Шамшадина и Чхэ Кван Чжин.

Медали

Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова принесла национальной сборной еще одну бронзовую медаль Азиады. В поединке за третье место в весовой категории до 63 кг она одолела соперницу из Узбекистана Севинч Исокову.

А Никита Чирюкин стал бронзовым призером Азиады в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета. Он набрал 26 баллов.

Абылайхан Жубаназар занял третье место в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 81 килограмма. Он в дополнительное время одолел иппоном Мусо Собирова из Узбекистана.

Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Японии

Первая ракетка Казахстана отказалась от участия на турнире WTA-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований ее заменила местная теннисистка Химено Сакацумэ.

Ранее Рыбакина выразила недовольство, что ей придется играть первый круг турнира в Токио. Казахстанка получила третий номер посева, но организаторы не дали нашей спортсменке "BYE" — прямой выход во второй круг. В стартовом раунде казахстанка должна была сыграть с Линдой Носковой из Чехии.

В свою очередь, прямое попадание во второй раунд получили теннисистки, которые стоят в мировом рейтинге ниже Елены Рыбакиной, это Мария Саккари (6 WTA) и Каролин Гарсия (10 WTA).