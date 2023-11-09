Путин в Астане, Смаилов в Ташкенте, "Болашак" под вопросом – главное за день

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом, а премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отправился в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества. Об этих и других важных событиях, произошедших 9 ноября 2023 года, расскажет Zakon.kz.

Официальные новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану рано утром 9 ноября. Лидера России в столичном аэропорту встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Чуть позже президенты двух стран прибыли в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Отмечая символичность проведения Форума, посвященного сельскому хозяйству, в настоящей "житнице" Казахстана – Костанайской области, Касым-Жомарт Токаев указал на огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере АПК. По его мнению, Казахстан и Россия являются крупнейшими производителями сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна. Также на долю государств приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ и сенокосных угодий всего мира.

На встрече Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году составил 3,6 млрд долларов.

"Очевидно, что это далеко не предел. Наши страны имеют огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодных коопераций в сфере агропромышленного комплекса", - отметил президент.

Он пригласил российский бизнес к тесному сотрудничеству.

"В приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам халал. Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халалной продукции на этом огромном рынке", — заявил президент.

Он также выразил мнение, что Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС.

"Важно, чтобы химическая промышленность в полном объеме и по доступной цене обеспечивала аграриев двух стран качественными удобрениями. Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из под действий международных санкций", — сказал Токаев.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что 76 регионов России установили партнерские связи с казахстанскими областями.

"Важно что в эти дни в Костанае собрались представители более чем 30 регионов наших стран. Руководители органов власти, законодатели, представители министерств, ведомств, научных и общественных кругов. То есть именно те, кто на повседневной основе занимается развитием всего комплекса наших взаимоотношений", — заявил президент РФ.

Касым-Жомарт на форуме также рассказал, что как будут обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана.

По его словам, в ближайшие годы в стране будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объем производства молока на 600 тысяч тонн. Кроме того, планируется построить 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год.

"В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестпроектов на сумму 2,7 трлн тенге", – отметил глава государства.

А Владимир Путин заявил, что Россия намерена бесперебойно поставлять продовольствие в Казахстан.

Он напомнил, что Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница – это 98% импорта, ячмень – столько же, мясо птицы – 80-90%, сахар – до 70%, кисломолочная продукция – 60-70 процентов.

"В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился на 22% – до ч4 млрд долларов, а за первые семь месяцев текущего года прибавил еще 3%. И наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия – в соответствии с потребностью наших коллег и друзей в Казахстане", - сказал Путин.



Во время встречи президент Казахстана анонсировал открытие генконсульства России в Актау. А сеть представительств Казахстана на территории России пополнилась генеральным консульством в Екатеринбурге.

После форума Токаев и Путин провели переговоры в узком составе. Лидеры Казахстана и России обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации. Затем прошли переговоры в расширенном формате.

По итогам переговоров двух президенты подписали совместное заявление, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия.

Также утвержден план совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года.

В частности, было заявлено, что россияне построят в Казахстане три ТЭЦ: в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске. Соответствующий меморандум между Россией и Казахстаном подписали министры энергетики двух стран.

Путин поблагодарил Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что приоритетными направлениями сотрудничества наряду с сельским хозяйством также должны стать такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство.

Узбекистан



9 ноября в Ташкенте также прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

Глава казахстанского правительства прибыл в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

На встрече Шавкат Мирзиёев отметил, что все стратегические договоренности между Казахстаном и Узбекистаном сейчас планомерно реализуются. Это касается сотрудничества в торговле, сфере транспорта и водной отрасли.

"Все вопросы у нас продвигаются вперед. Я думаю, что ни одного нерешенного вопроса нет. В части торговли те проекты, о которых мы договорились с президентом Казахстана, помогут нам в достижении новых рубежей", – сказал Шавкат Мирзиёев.

В свою очередь Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана приложит все усилия, чтобы поступательно развивать сотрудничество с Узбекистаном по всему спектру двустороннего взаимодействия. Подробнее о встрече можно прочитать здесь.

Парламент

Сколько денег понадобится на новые инвестпроекты в Казахстане, рассказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пленарном заседании Сената Парламента РК.

По его словам, сформирован пул инвестиционных проектов, в том числе нишевых, в отраслях обрабатывающей промышленности. Часть из них уже активно реализуют, часть – на подготовительном этапе.

Также планируется создать перечень крупных инвестпроектов, которые позволят сформировать кластеры высокого передела и станут основой промышленного каркаса страны на ближайшее время.

В целом отобранные проекты – крупные и капиталоемкие потянули на 7 трлн тенге. Все подробности здесь.

Между тем сенатор Андрей Лукин заявил, что выделенные на подготовку кадров за рубежом деньги по программе "Болашак" используются нерационально либо расхищаются, что влечет за собой необоснованные бюджетные затраты.

"Отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение. Выпускниками "Болашак" нарушаются требования о возвращении в Казахстан и осуществления непрерывной трудовой деятельности по специальности согласно Правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Известно об одной тысяче таких фактов", - сказал Лукин.

Он обратил внимание правительства на ситуацию с возвратом денежных средств. В пример сенатор привел статистику, в которой говорится о существующей задолженности государству в размере 6,6 млрд тенге.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Режим ЧС введут в Петропавловске

Аким города Серик Мухамедиев заявил, что режим ЧС будет введен с 9 ноября.

7 ноября 2023 года произошло повреждение на канализационном коллекторе Д-800мм в районе ул. Жукова – Н. Назарбаева. Коллектор 1956 года постройки собирает стоки с 19-го, 20-го микрорайонов, Рабочего поселка, микрорайона Береке, район Привокзальной площади, а также промышленной зоны по ул. Нефтепроводной.

Он сообщил, что в связи с большим износом устройства участились случаи повреждения.

"Для того, чтобы предотвратить полную остановку коллектора, есть необходимость провести срочный ремонт данного участка. В этой связи акиматом города принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба для проведения оперативного ремонта коллектора", – сказал Серик Мухамедиев.

Аким Петропавловска попросил горожан с пониманием отнестись к данной ситуации. Причин для беспокойств нет, работы будут вестись в штатном режиме.

Мировые новости



Три человека погибли из-за сильной метели на северо-востоке Китая

Из-за необычной для Китая непогоды на северо-востоке страны закрывают школы, ограничивают движение и отменяют авиарейсы. Из-за несчастного случая во время снегопада погибли три человека.

Как пишет CNN, необычно ранние метели и снегопады в северных провинциях Китая нарушили работу транспорта и госучреждений. Как правило, на северо-востоке КНР первый снег выпадает только в конце ноября – начале декабря. Но в этом году снегопады начались уже в первой половине ноября и длятся несколько дней подряд.

В самой северной китайской провинции Хэйлунцзян из-за снежного бурана временно остановили 51 пассажирский поезд. В аэропорту главного города провинции, Харбина, отменили более 400 авиарейсов, а несколько менее крупных аэровокзалов закрыли полностью. В школах и детсадах Харбина также временно отменили занятия. Городские власти объявили наивысший, "красный" уровень тревоги.

У Японии появился новый остров после извержения подводного вулкана



В результате извержения подводного вулкана в 1200 км к югу от Токио Япония получила еще один остров в дополнение к своей впечатляющей коллекции.

По мнению экспертов, крошечный остров появился после серии извержений, начавшихся в октябре в районе острова Ивото, входящего в цепь островов Огасавара в западной части Тихого океана.

Доцент Института исследования землетрясений при Токийском университете Фукаси Маэно сообщил, что извержения образовали сушу диаметром около 100 метров.

Остров Ивото расположен рядом с другим новым островом, образовавшимся в результате извержения в 2021 году. Остров Ивото назывался Иводзима до 2007 года.

По словам Маэно, недавнее образование острова является доказательством возобновления магматической активности в этом районе. Новый остров может увеличиться в размерах и изменить форму, если извержения продолжатся, но так же может и исчезнуть под водой. Острова, образовавшиеся подобным образом в этом районе в 1904, 1914 и 1986 годах, исчезли в результате эрозии.

Актеры Голливуда прекратили забастовку

Профсоюзу актеров удалось достичь с работодателями соглашения "экстраординарного масштаба" на сумму, превышающую 1 млрд долларов.

Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) сообщила, что достигла предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), позволяющее ее членам с четверга, 9 ноября, прекратить забастовку.

Соглашение предусматривает повышение минимальных выплат, меры защиты членов федерации от угроз искусственного интеллекта и включает в себя бонус за участие в потоковом вещании.



Забастовка началась 14 июля 2023 года. Из-за нее фактически остановилось производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.

Спорт

Казахстанская молодежь завоевала 24 медали на ЧА-2023 по карате

В Алматы завершился XXI Чемпионат Азии по карате (WKF) среди юношей и молодежи, где хозяева татами были награждены 24 медалями различного достоинства.

На соревнования собрались более 600 молодых мастеров татами из 30 стран Азии. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла второе место в общем зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями. А командное первенство выиграли каратисты Японии (14/5/4). Тройку лидеров замкнули представители Ирана (5/6/11).

В последний день азиатских соревнований в программе кумите гимн Казахстана прозвучал в честь Диаса Анарбекова (+84 кг), Бигабыла Жоламана (55 кг), Акниета Шеризата (50 кг) и Беллы Шамашевой (55 кг).

Все подробности здесь.

У казахстанского водного поло появился официальный мяч

Федерация водных видов спорта РК проводит акцию по передаче ватерпольных мячей спортсменам регионов. 7 ноября в Центральном плавательном бассейне Талдыкоргана федерация в торжественной обстановке вручила спортсменам Жетысуской области официальные мячи для водного поло.

По словам генерального секретаря Федерации водных видов спорта РК Сергея Дроздова, официальные мячи имеют уникальный дизайн, соответствующий национальным традиционным цветовым решениям, с символикой федерации и ее партнеров, произведены американской компанией "Kap 7".

"Эти мячи являются лидером в мире водного поло благодаря своему высокому качеству и лучшим игровым характеристикам. Ими играют в водное поло во всей Европе, в Австралии, а также на соревнованиях в США и Азии", - сказал Дроздов.

Также генсек Федерации водных видов спорта РК рассказал, что мячи изготовлены трех размеров, которые охватывают всю возрастную линейку подготовки ватерполиста от детского до взрослого возраста, как для девочек, так и для мальчиков.

Погода

В Казахстане ожидается мороз до -10 градусов, снег и дождь

По прогонозам синоптиков на 9-11 ноября 2023 года, в ближайшие трое суток на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

"Сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября на западе, сильные осадки (дождь, снег) 9-10 ноября на юго-востоке, 11 ноября на востоке страны", – рассказали в РГП "Казгидромет".

По республике – усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается гололед.

К концу недели в ночные часы на юго-востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2+3°С, в горных районах до -5-10°С.