Смаилов пригрозил замакимам из-за ситуации с мусором

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 19 декабря пригрозил заместителям акимов из-за ситуации с мусором, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов сообщил, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.

Он напомнил, что еще на заседании правительства в сентябре 2023 года был дан ряд поручений, в том числе в два раза сократить количество стихийных свалок.

"В целом, регионами проводится соответствующая работа. Однако Улытауская, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям. Также в 75% районов и городов до сих пор даже не начата разработка программ управления коммунальными отходами. Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения. Теперь лично акимы должны контролировать этот процесс", – заявил премьер-министр.

Глава Кабмина сообщил, что министерство просит продлить срок до середины следующего года из-за процедур закупок. В этой связи он поручил акимам регионов до 1 марта 2024 года принять все необходимые меры по разработке и утверждению программ управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.

"Если до 1 апреля не будет завершена вся работа, то будут приняты соответствующие дисциплинарные меры. В целом, необходимо переформатировать свою работу по недопущению образования стихийных свалок, формированию культуры обращения с отходами. Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей. Следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов", – отметил Алихан Смаилов.

Указал премьер и на необходимость усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, что на 15 декабря текущего года 4388 объектов ликвидировано из выявленных 5543.

"Однако отдельными акиматами работа проведена не на должном уровне. Так, практически отсутствует динамика по Улытауской (21%), Алматинской (38%) и Мангистауской областям (39%), где уровень ликвидации не достиг 50%. Касательно утверждения программ управления коммунальными отходами в районах и городах республики. На сегодняшний день программа утверждена только в двух городах – Актобе и Сатпаеве, а также в одном районе – Сандыктауском районе Акмолинской области. При этом программа Сатпаева не соответствует рекомендациям, разработанным министерством. Не соблюдены требования к полноте анализа текущей ситуации отрасли и выработки мер по решению проблем, а также обеспечению их финансовыми средствами", – указал глава Минэкологии.

Из оставшихся 204 районов и городов, как заявил министр, работа по разработке программ не проводится в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

"Касательно поручения по запуску заводов по утилизации и переработке отходов с учетом международного опыта... Для внедрения вышеуказанных мер, необходимо развивать соответствующую инфраструктуру – организация контейнерных площадок, приобретение контейнеров и мусоровозов, наращивание мощностей по переработке и захоронению отходов, и вовлекать субъектов бизнеса в данную сферу. С учетом международного опыта, разработан механизм льготного финансирования – ставка вознаграждения 3%, срок заключения займа от 3 до 15 лет через АО "Фонд развития промышленности", общий размер выделяемых средств на проекты составляет порядка 200 млрд тенге на три года. Соответствующий проект постановления правительства находится на завершающейся стадии согласования с госорганами", – резюмировал Ерлан Нысанбаев.

Глава Минэкологии также сообщил, что приказом министерства просвещения утвержден План мероприятий экологического образования и воспитания на 2023-2029 годы, который включает комплексные мероприятия по экологическому просвещению учащихся всех уровней образования.

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