Шарипханов предложил казахстанцам поучаствовать в антикоррупционной профилактике в МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов заявил о том, что МЧС перешло на открытый формат работы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, одним из главных направлений проводимой трансформации министерства является организация идеологической и воспитательной работы личного состава.

"В целях эффективного использования профессионального потенциала проводится ротация руководителей и совершенствование штатной структуры министерства. Для повышения уровня доверия сотрудников органов гражданской защиты руководству министерства, мы создаем открытую и прозрачную коммуникацию на всех уровнях управления. Для нас важно объективно оценивать каждую ситуацию и при необходимости принимать соответствующие меры". Сырым Шарипханов

Он отметил, что для повышения эффективности противодействия коррупции в подразделениях МЧС, в октябре текущего года внедрен пилотный проект проверки сотрудников на добропорядочность Integrity check. Проект позволит своевременно выявлять недобросовестных сотрудников и пресекать коррупционные правонарушения.

"С начала запуска Integrity check поступило уже 17 сообщений от сотрудников о получении денежных средств на их счета от неизвестных лиц, что указывает на их коррупционную устойчивость. С гордостью хочу подчеркнуть то, что 99,9% наших сотрудников – это честные, добросовестные люди, которые с честью и достоинством несут свою службу, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем. Но, с сожалением допускаю, что возможно есть в наших рядах и недобросовестные сотрудники". Сырым Шарипханов

Как уточнил министр, МЧС нацелено на жесткое пресечение коррупции в органах гражданской защиты.

"Приглашаю общественность принять участие в антикоррупционной профилактике в наших рядах. Если вы заметите какие-либо противоправные действия в рядах МЧС, обязательно сообщите нам. В каждом регионе в Департаментах по ЧС созданы воспитательные подразделения, есть телефоны доверия, можно обратиться к ним", – заявил глава ведомства.

Также Шарипханов опубликовал свой номер в WhatsApp (7 747 651 75 88) и предложил писать ему на страницу в Instagram, или подать официальное обращение через сервис Е-Өтініш.

23 августа 2023 года председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали сделал громкое заявление, что "70% коррупционных преступлений в МЧС РК совершают руководители подразделений, причем в коррупции замешан каждый второй из этих руководителей". Глава Антикора раскритиковал работу МЧС РК по борьбе с коррупцией на совещании с руководством министерства. Он отметил, что за последние 5 лет в органах гражданской защиты зафиксировали около 150 случаев коррупции.

В Казнете 1 октября появилась информация, что со спасателей Туркестанской области собирали дань новому министру ЧС Сырыму Шарипханову: 50 тыс. тенге с офицерского состава и по 20 тыс. – с рядового. Об этом журналистке Ботагоз Омаровой якобы рассказал майор МЧС Зуялхан Гасанов. В МЧС РК заявили, что данная информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием СМИ. Тем не менее, как заверили в ведомстве, по каждому факту, озвученному в заявлении, будет проведено служебное расследование совместно с Антикором.

Позже Шарипханов пригрозил судом за слухи о его коррумпированности.