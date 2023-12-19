Гауез Нурмухамбетов посетил ТЭЦ-2
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Прохождение отопительного сезона – на строгом контроле. Сегодня аким области Гауез Нурмухамбетов проинспектировал работу ТЭЦ-2 и заслушал доклад руководства АО "Севказэнерго".
Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Сейчас в работе 6 котлоагрегатов, в резерве 4 и 1 на реконструкции. В морозные дни на станции задействовали до 10 котлов. Запасов угля достаточно, поставка производится по графику.
Фото: пресс-служба Северо-Казахстанской области
В следующем году "Севказэнерго" на инвестиционную ремонтную программу направит 14.1 млрд.тг. Планируется капитальный ремонт 2 котлоагрегатов, 3 турбоагрегатов и строительство новой дымовой трубы.
Фото: пресс-служба Северо-Казахстанской области
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript