Можно ли не ходить на факультативы после уроков

Руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге в РСК акимата ответил на вопрос, являются ли факультативы после уроков обязательными к посещению учениками и можно ли на них не ходить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы управления, проведение факультативов в школах вполне законно.

"Это законно. Требования и то, что происходит в учебных заведениях, согласно типовым учебным программам, это основано на государственном общеобразовательном стандарте. В типовом учебном плане предусмотрены два варианта. Первое – инвариантная часть, это обязательные предметы. И элективные курсы, которые находятся в вариативной части. Как инвариантная часть, основные предметы, так и вариативная часть, они являются основными предметами учебной программы". Касымхан Сенгазыев

Он добавил, что их посещать необходимо и обязательно.



На данный момент в школах Астаны помимо традиционных предметов математики, казахского языка и других, проводятся факультативы. Например, для учеников шестых классов предусмотрены "Экология растений" и "Логическая математика".

Ранее заместитель столичного акима Есет Байкен рассказал, какие меры для обеспечения безопасности детей приняли после падения ученика одной из школ города с лестницы.