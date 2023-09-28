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Больше нефти Германия хочет получать от Казахстана

Больше нефти Германия хочет получать от Казахстана Фото: akorda.kz
Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.

"Сегодня Германия – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику нашей страны. На долю Казахстана приходится порядка 83% всей торговли Германии с регионом Центральной Азии, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов", – говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев предложил создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней Рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.

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  • Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере
  • Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык
  • Немецкую сторону пригласили наладить более тесное взаимодействие по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода. В этом контексте стороны отметили важность реализуемого совместно с немецко–шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистау
  • Кроме того, Президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.

  • Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном
  • Берлин заинтересован в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов
  • Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зеленой" энергетики и совместного продвижения климатической повестки
  • Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран

Токаев прибыл в Германию 28 сентября 2023 года. Фото и видео прибытия опубликованы в Telegram-канале Акорды. Программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

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